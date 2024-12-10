Yaprak dökümü yaşandı! Kuruluş Osman'a yeni oyuncu...

Atv ekranlarında altıncı sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kuruluş Osman'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Bozdağ Film’in imza attığı dizide “Gencer Bey”e hayat veren Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun ekibe veda etmişti.

Son olarak usta aktör Ali Sürmeli de ekibe veda etti. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği dizide geçtiğimiz günlerde iki ismin daha vedası duyuruldu.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANDI

Dizinin 6. sezonuna Bayhan rolüyle katılan Taner Ertürkler ile eşi Hazal’ı canlandıran Feyza Işık’ın ekipten ayrılacağı öğrenilmişti. Adeta yaprak dökümünün yaşandığı diziye bu defa yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye çok güçlü bir Moğol komutan geliyor. Kuruluş Osman’ın yeni kötü adamını başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu canlandıracak.