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Yaprak döner değil yaprak buz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Adana’da, yaz aylarında buz talebinde adeta patlama yaşanıyor.

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Adana’da, yaz aylarında buz talebinde adeta patlama yaşanıyor. Buz imalathaneleri talebe yetişmekte zorlanırken, kalıp buza göre çok daha ucuz olan yaprak buz ise yeni ilgi odağı oldu. Günlük 20 ton yaprak buz imalatı yapan tesis, talebe yetişmeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının yaklaşık 40 derece seyrettiği Adana’da suyun özel bir makine sayesinde elde ettiği yaprak buzlara vatandaşlar ve gıda sektöründe hizmet veren iş yerleri yoğun talep gösteriyor. Perakende ve toptan olarak alınabilen 40 kilogramlık buz çuvallarının adedi 10 liradan satılıyor. Dikenli incir, su ve balık satan işletmeler buz üretim hanesinin en iyi müşterileri arasında yer alıyor.
Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinin yoğun olarak hissettirdiği Adana’da, son günlerde sabahın ilk saatlerinden itibaren üretim haneye gelenler ile özel sipariş verenler, buz çuvallarını kısa sürede tüketiyor.

“Günlük 2 makine 20 ton üretiyor”
İşletme Sorumlusu İdris Çetin 2 makine ile 20 ton üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yukarıda bizim makinemiz var. Suyu buz haline getiriyor ve kırıp aşağıya atıyor. Bizde bu buzu su satanlara, incir satanlara, balıkçılara ve Adana halkına satıyoruz. Her gün makinenin bakımlarını yaparak elimizden geldiği kadar herkese yetiştirmeye çalışıyoruz. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Günlük 2 makine 20 ton üretiyor. Bu sıcaklarda Adana halkına yetmiyor. Yetiştiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“40 kilogramı 10 lira”
Bazı buz fabrikalarından daha yoğun iş yaptıklarını belirten Çetin, “Çuval olarak satıyoruz. Büyük çuvallarımız 10 liradan satılıyor. Fabrikalardan daha çok satıyoruz. Bizim buzumuz fabrika buzlarından daha çok ucuz. Fabrikanın tek bir kalıp buzu 8 lira. O daha yarım çuvalı doldurmuyor. Biz tüm çuvalı 10 liraya satıyoruz. En ucuz buzu satıyoruz. Yer imkanımız olsa daha fazla makine kurup üretim yapacağız” diye konuştu.

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