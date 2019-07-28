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Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 22:16 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 gün süren Yaprak Festivali’ne yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.Erbaa ilçesinde 5 yıl aradan sonra 21’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali 7 ülkeden folklor ekiplerinin katılımı ile yapıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 gün süren Yaprak Festivali’ne yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Erbaa ilçesinde 5 yıl aradan sonra 21’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali 7 ülkeden folklor ekiplerinin katılımı ile yapıldı. Festivalin ilk günü kortej yürüyüşünün ardından asma bağ yaprağından yapılan zeytinyağlı dolma ve baklalı dolma yemekleri yarıştı. Festivalin ikinci günde ise bisiklet, tenis ve yüzme yarışmalarının ardından ilçe stadyumunda Cem Belevi ve Simge Sağın konser verdi. Stadyumu hınca hınç dolduran Erbaalılar unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalin son gününde ise Küçük Yayla’da Gürcistan ve Azerbaycan ekiplerinin folklor gösterilerinin ardından sanatçılar Zeynep Başkan, Ayşegül Pınar ve Latif Doğan sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi bir taraftan piknik yaparken diğer taraftan alana kurulan sahnede gerçekleştirilen etkinlikleri takip etti. Sunuculuğunu ünlü manken İpek Tanrıyar’ın yaptığı festival konserlerin ardından festival meşalesinin söndürülmesiyle sona erdi.

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü
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