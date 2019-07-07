Yaprakları renklendirerek, kişiye özel tasarımlar yapıyor

‘17 YIL SONRA SEVDİĞİM İŞİ YAPMAYA BAŞLADIM’

İlk başta yaprakların üzerine Van Gogh gibi ünlü ressamların eserlerini boyayarak başladığını anlatan Şule Özgür, "Yapraklar bölgesel olarak çok fark ediyor. Ankara’da topladığım yapraklarla başlamıştım. İzmir’e geldikten sonra buradaki çınar ağacı yapraklarının daha farklı olduğunu gördüm. Bu nedenle yaprakları Ankara’dan getiriyorum. Yaprakları yağmurda topluyorum, onları yarı kurutuyorum. Daha sonra ikinci bir kurutma daha yapıyorum. Daha sonra yapraklar kutuda hiçbir şey olmadan durabiliyor. Çınar, manolya ve bazen de yeşil sarmaşık yapraklarını kullanıyorum. Akrilik ve cam boyaları ile çalışıyorum. Cam boyaları hem parlaklık katıyor, hem de daha dokulu oluyor. Üzerini vernikliyorum. Kuruttuktan bir gün sonra da çerçeveliyorum. Her türlü özel günde sipariş gelebiliyor. Özellikle kişiye özel siparişler. Sipariş aldığımda kişinin fotoğrafını, mesleği, hobisi, sevdiği eşyalarla ilgili detayları alıyorum. Ona göre bir tasarım yapıyorum, aslında yaptırana da sürpriz oluyor. Çünkü doğaçlama yapıyorum. Herkes sevdiği işi yapabilse keşke ama maalesef hayat şartları öyle olmuyor. Ben de 17 yıl sonra sevdiğim işi yapmaya başladım. Çok mutluluk verici, her türlü dert, tasa, hepsini unutuyorsunuz. Çizmek, boyamak rahatlatıcı, bir de üstüne beğenilmek eklendiği zaman harika bir his oluyor. Günde 3-4 saatimi yaprak boyayarak geçiriyorum" diye konuştu.

