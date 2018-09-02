Yaptığı 3 tespihi Haluk Levent'e gönderecek

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE'de tesbih imalatı yapan 4 kadından biri olan Diyarbakırlı Taha Enuştekin, 5 günde hazırladığı 3 katalin tespihi, satılıp gelirinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı şarkıcı Haluk Levent'e gönderecek.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde açtığı işyerinde tespih imalatı yapan Taha Enuştekin, 5 gün boyunca gece gündüz çalışarak katalin 3 tesbih yaptı. Enuştekin, tesbihleri AHBAP Genel Başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent'e göndereceğini söyledi. Tespihlerin satılıp, gelirinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmasını isteyen Taha Enuştekin, "Haluk Levent adı altında satılıp gelirinin AHBAP'a bağışlanmasını istiyorum. Maddi olanağı olmayan ailelere ulaştırılacağını düşünüyorum. Maddi durumu o kadar kötü olan insanlar var ki, elimizden geldiğince iyi kötü sadece bunu yapmak istedim. Elimden bu geldi, çorbada tuzum olsun istedim. Birkaç çocuğun okul masrafları dahi karşılansa bile bana yeter" dedi.
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