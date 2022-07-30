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Yaptığı alışveriş 100 liranın altında tutunca market aracına alınmamıştı! 73 yaşındaki adam isyan etti

30.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da faaliyet gösteren bir marketin servis aracının bulunduğu alanda meydana gelen olayda Faris Muratoğlu, 22 yıldır o marketten alışveriş yaptığını belirterek, "'Ya inersin ya da bu araba buradan gitmez' dediler. Vatandaşlar bile isyan etti, 'böyle adalet mi olur' dediler. Ayakkabılarımı da fırlatıp attılar. Ben de o esnada sinir krizi geçirdim, adaletsizlikten dolayı. Beni orada resmen paramparça ettiler.Bir daha da asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem'' dedi.

Yaptığı alışveriş 100 liranın altında tutunca market aracına alınmamıştı! 73 yaşındaki adam isyan etti

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Zincir marketten 60 liralık alışveriş yapan Faris Muratoğlu, marketin servis aracına bindi. Fiş kontrolü yapan market görevlileri Muratoğlu'na, alışveriş tutarı 100 TL'nin altında olduğu için servisten inmesini istedi. Muratoğlu, 73 yaşında olduğunu belirterek servisten inmek istemedi. Tartışmalar uzayınca, diğer müşteriler, başka bir servis aracına alındı. Muratoğlu ise bindirilmedi. Bunun üzerine Faris Muratoğlu, aracın altına girdi. Muratoğlu, market çalışanları tarafından ayaklarından çekilerek aracın altından çıkarıldı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenin olayın ardından servis yola devam etti.

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'O MARKETTEN 22 SENEDİR ALIŞVERİŞ YAPIYORUM'

Özel sektörden emekli olan Faris Muratoğlu, DHA'ya konuştu. Muratoğlu, alışveriş yaptıktan sonra marketin servisine bindiğini belirterek, "Bir koli yumurta, 1,5 kilo kuru soğan ve 1,5 kilo patates aldım. Parasını ödedikten sonra servis aracına bindim. Bir süre sonra fişimi göstermemi istediler. Ben de onlara verdim fişi. Alışverişim 60 lira tutmuştu. Bu sebeple binemeyeceğimi söylediler. Ben de nedenini sordum. 100 liralık alışveriş yapmam gerektiğini söylediler. 'Bugün 60 liralık alışveriş yaparım, yarın 150 liralık yaparım. Ben bu marketten 22 senedir alışveriş yapıyorum. Bu kural yeni mi çıktı? Yapmayın, ayıp oluyor. Biz de insanız, yıkıcı değil, yapıcı olalım' dedim. Onlar ısrarla binemeyeceğimi söylediler" dedi.

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'DİĞER YOLCULAR DA İSYAN ETTİ'

Muratoğlu, yaşananlardan dolayı servis aracının yaklaşık 1 saat bekletildiğini söyleyerek, "'Ya inersin ya da bu araba buradan gitmez' dediler. İçerideki vatandaşlar bile isyan etti, 'böyle adalet mi olur' dediler. Arabada kalmamı istediler. Yaklaşık 1 saat sonra beni marketin arka sokağına dolandırdılar, içerideki yolcularla beraber. Orada bir boş servis aracı vardı, tüm yolcuları oraya geçirdiler. Ben de ona binmeye çalışırken beni kollarımdan tuttular. Ben de onun üzerine arabanın altına girdim. 'Ya beni burada öldürürsünüz ya da beni bu arabaya bindirirsiniz' dedim. Araba hareket edeceği zaman beni bacaklarımdan çekerek, çıkardılar oradan. Bu sebepten dolayı kolumda yaralar oluştu. Ayakkabılarımı da fırlatıp attılar. Ben de o esnada sinir krizi geçirdim, adaletsizlikten dolayı. Beni orada resmen paramparça ettiler. Bir daha da asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem" ifadelerini kullandı.

mark

(DHA)


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