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Yaptığı bıçaklara dünyanın her yerinden talep geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:20 | Son Güncelleme

MERSİN'de Bülent Marangoz'un yaptığı bıçaklar büyük ilgi görüyor.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Bülent Marangoz'un yaptığı bıçaklar büyük ilgi görüyor. El emeği ile üretilen bıçaklara Amerika'dan İngiltere'ye dünyanın her yerinden sipariş geliyor.
Merkez Yenişehir İlçesi Pirireis Mahallesi'ndeki atölyesinde çeliğe şekil veren Bülent Marangoz, bıçakları ile adından söz ettiriyor. Dünyanın farklı ülkelerinden sipariş alan sanat okulu mezunu Marangoz, kurduğu atölye ile çocukluk özlemini yerine getirdiğini söyledi. Ham olarak gelen çeliğe önce ısıl işlem uygulayarak yumuşatan Marangoz, ardından çekiçle döverek şekil veriyor. İstenilen şekle gelen çelik üzerinde ince işçiliği tamamlayan Marangoz, daha sonra bıçağın sap kısmına geçiyor. Yine ham halde gelen boynuzlar üzerinde sanatını icra eden Bülent Marangoz, üzerine kaplan, kuş, keçi gibi motifler işliyor. Metal ve sap kısmı hazır olan bıçağa son olarak kılıfını da el emeği ile yaparak müşteriye sunuyor. Halk eğitim merkezleri aracılığıyla gençlere eğitim verecek olan Marangoz, devlet sanatçısı olmak istiyor.
'İLGİ ÇOK FAZLA'
Yaptığı ürünlere ilginin çok fazla olduğunu belirten Marangoz, "Sanat okulu mezunuyum, tesviye bölümünden. Kalite kontrol işi yaptım, ardından 7 yıl madencilikle uğraştım. Yoruldum, bu atölyeyi açtım. Gençliğimde bıçaklar yapardım, o özlemi atölye ile gerçekleştirdim. Ağabeyim, 'her yaptığın bıçağı öncekinden daha güzel yapmalısın' derdi. Ağabeyimin bu sözünü yerine getirdim. Koleksiyonculara üst kalitede ürünler yapıyorum. İlgi çok fazla. Halk eğitim bünyesinde gençlere kurs vereceğim. Elimden geldiğince bu mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.

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