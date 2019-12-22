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Yaptığı çizimlerle ülkedeki reform sürecini canlandırıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | Son Güncelleme

Kla5i takma adlı Suudi grafiti sanatçısı, terk edilmiş ev ve cadde duvarlarına çizdiği eserlerle tüm dikkati üzerine çekmeyi başardı.

Yaptığı çizimlerle ülkedeki reform sürecini canlandırıyor!

Suudi Arabistan’da sanat hayatı, yaşanan reform süreci ile yeniden canlanıyor. Reform dönemi öncesi yalnızca radikal kesimlerin baskısı sebebiyle değil resmi makamlar da sanatçıları kamusal alanda kısıtlıyordu.

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GEÇMİŞTEKİ KISITLAMALARDAN MUSTARİP OLAN BİR SANATÇI

Suudi Kültür Bakanlığı ise bu kısıtlamaları kaldırmak için harekete geçti. Kla5i de geçmişte kısıtlamalardan mustarip graffiti sanatçılarından biri.

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Öyle ki, belediyelerden biri Kla5i’nin Riyad’daki eski bir binanın duvarına yaptığı graffitiyi silme kararı almışken Suudi Kültür Bakanlığı’ndan gelen bir talimatla bu kararından vazgeçti.

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Kla5i, dünyaca ünlü sanatçı Banksy'ye benzetiliyor. Suudi Arabistan’daki graffiti muhalifleri yüzünden graffiti sanatçıları yıllarca takma isimlerin ardına saklandı, hatta birçoğu takma isim bile kullanamadı.

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'RESİMLERİM BENİ ANLATIYOR'

Benzer şekilde Kla5i de hayatı hakkında herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca duvarlara kaç resim çizdiğini bilmediğini söylemekle yetiniyor. Bu resimlerin zaten onu anlattığını düşünüyor.

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"İsmim hakkında verilecek net bir cevabım yok" diyen Kla5i, küçükken üzerine çizim yapabileceği her şeye resim yaptığını hatırladığını, duvarları ise 7/24 açık olan bir sergi olarak gördüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi grafiti sanatçısı Suudi Arabistan

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