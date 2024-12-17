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  4. Yaptığı davranışla kalpleri ısıtmıştı... Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkartan şantiye çalışanı konuştu!

Yaptığı davranışla kalpleri ısıtmıştı... Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkartan şantiye çalışanı konuştu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 10:32
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Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarmış, o anların sosyal medyada paylaşılmasıyla da kalpleri ısıtmıştı. O görüntülerdeki adam Şerif Demir isimli bir şantiye çalışanı olduğu öğrenildi. Demir, "Emeğe saygı gerekir. Biz de işçi insanlarız. Biz de aynı emekçiyiz” dedi.

Yaptığı davranışla kalpleri ısıtmıştı... Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkartan şantiye çalışanı konuştu!

Hatay, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yapmak isteyen 42 yaşındaki Şerif Demir, iş yerine gireceği esnada ayakkabısının çamurlu olduğunu fark etti. Zeminin kirlenmemesi için ayakkabısını çıkaran Demir, yalın ayak markete girerek alışverişini yaptı.

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"İÇERİSİ KİRLENMESİN DİYE"

Demir'in ayakkabısını çıkardığı ve alışveriş yaptığı anlarsa anbean kameraya yansıdı. Yaptığı davranışla yürek ısıtan Demir’in bölgede bulunan şantiyelerde çalışan bir inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Emeğe saygısı olduğu için ayakkabısını çıkardığı ifade eden Demir, “Etrafıma baktığımda poşet bulamadım ve içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkarıp öyle içeriye girdim” dedi.

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“MARKETİN İÇERİSİ KİRLENMESİN DİYE AYAKKABILARIMI ÇIKARIP ÖYLE İÇERİYE GİRDİM”

Çamurlu ayakkabılarından dolayı içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran inşaat işçisi Şerif Demir, “Markete baktım ve arkadaşların orada çalıştığını gördüm. Ben de inşaat işçisiyim, ayaklarımda çamur olduğu için gönlüm razı olmadı. Etrafıma baktığımda poşet bulamadım ve içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkarıp öyle içeriye girdim. Bir arkadaş bunu video çekip sosyal medyada yayınlamış. Ben sosyal medyada sonradan gördüm. Marketin içerisinde bana bakanlar oldu ama ben umursamadım. Çünkü insanların yapması gereken bir durumdu ve ben de onu yaptım. Dışarı çıktım ve çamurlu olduğu için ayakkabılarımı aşağıya itip orada giydim. Çünkü emeğe saygı gerekir. Biz de işçi insanlarız. Biz de aynı emekçiyiz” ifadelerini kullandı.

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Çamurlu ayakkabısını markete girerken çıkarınca... Çamurlu ayakkabısını markete girerken çıkarınca...

(İHA)

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market çamur alışveriş çalışan
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