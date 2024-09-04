Yaptığı estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın ‘Pınar’ı Tuğçe Özbudak oyunculuğu bırakıp gayrimenkule yöneldi

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak, "Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim. Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" itirafında bulunmuştu.

KARARINI VERDİ OYUNCULUĞU BIRAKTI

Estetikler sonrasında bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu uzun süredir de ekrandan uzaktı. Adanalı'nın ‘Pınar’ı Tuğçe Özbudak, son olarak Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de alışveriş yapan oyuncu Milliyet'e açıklamalarda bulundu.



Özbudak açıklamasında, "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" dedi.