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  4. Yaptığı estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın ‘Pınar’ı Tuğçe Özbudak oyunculuğu bırakıp gayrimenkule yöneldi

Yaptığı estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın ‘Pınar’ı Tuğçe Özbudak oyunculuğu bırakıp gayrimenkule yöneldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 08:06
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Bir dönem 'Adanalı' dizisiyle dikkat çeken Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme geliyordu. Yaptığı estetikler yüzünden bambaşka bir görünüme kavuşan Özbudak set saatlerinden bıktığı için oyunculuğu bıraktı.

Yaptığı estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın ‘Pınar’ı Tuğçe Özbudak oyunculuğu bırakıp gayrimenkule yöneldi

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak, "Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim. Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" itirafında bulunmuştu.

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KARARINI VERDİ OYUNCULUĞU BIRAKTI

Estetikler sonrasında bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu uzun süredir de ekrandan uzaktı. Adanalı'nın ‘Pınar’ı Tuğçe Özbudak, son olarak Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de alışveriş yapan oyuncu Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Ekran Alıntısı
Özbudak açıklamasında, "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Özbudak
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