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  4. Yaptığı kaza sonrası öldüğü söylenen kafe sahibini, eşinin eski nişanlısı dövdürtmüş

Yaptığı kaza sonrası öldüğü söylenen kafe sahibini, eşinin eski nişanlısı dövdürtmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet kazasında yaralandığı söylenerek götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden kafeterya sahibi Mehmet Gülay'ın (39), eşinin eski nişanlısı tarafından tutulan 3 şüpheli tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gülay'ın eşi ve 3 şüpheli tutuklanırken, azmettirici olduğu öne sürülen eski nişanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan şüphelilerden Emine Gülay'ın yakınları, şüphelilerin adliyeden çıkarılması sırasında gazetecilere saldırdı.

Manavgat'ta 31 Ocak akşamı, motosiklet kazasında yaralandığı iddiasıyla eşi ve bir komşusu tarafından devlet hastanesine götürülen kafeterya sahibi Mehmet Gülay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın olduğu saatlerde kaza kaydı olmadığını belirleyen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'cinayet' şüphesiyle çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kazanın olduğu ileri sürülen yerden aynı saatlerde 2 kişinin koşarak uzaklaştığını tespit etti. Mobese kameralarını da izleyen polis, 3 kişi olduklarını belirlediği şüphelilerin aynı gün otomobille Manavgat'a giriş yaptıklarını, Hacıobası kontrol noktasında durdurulduklarını ve şüphe üzerine kimlik kontrollerinin yapıldığını belirledi. Şüphelilerin, olaydan 10 dakika sonra ise Manavgat'tan ayrıldığı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirledi.

Takibe alınan şüphelilerden E.A., 18 Şubat Salı günü Kayseri Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçacağı esnada yakalandı. Diğer şüpheliler S.Y. ve E.A. ile kendilerini Manavgat'a getiren otomobilin sahibi de yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., E.A. ve E.A. ile adı açıklanmayan araç sahibi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

'ELİNİZE SAĞLIK, GÜZEL İŞ YAPTINIZ'

Şüphelilerden E.A., ifadesinde 1 yıldır tanıdığı Erol Ö.'nün 28 Ocak günü, "Manavgat'ta kuzenim var, kocası ona şiddet uyguluyor ve aldatıyormuş" dediğini, kendisinin de "Biz şahsa bir ayar veririz" yanıtını verdiğini anlattı. Erol Ö.'den 7 bin lira aldığını, arkadaşı E.A.'ya 3 bin lira, S.Y.'ye de 300 lira verildiğini ifade eden E.A., Manavgat'a geldiklerini, Erol Ö.'nün kendilerine ölen kocanın adres bilgilerini WhatsApp mesajı ile gönderdiğini anlattı. E.A. ifadesinde, şunları söyledi:

"S.Y., Mehmet Gülay'ın çalıştırdığı kafenin yanında gözcü olarak bekledi. Ben de E.A. ile Mehmet Gülay'ın ikametine giderek, balkon altında beklemeye başladım. Maktul iş yerinden ayrılırken S.Y. telefonla haber verdi. Mehmet Gülay, 31 Ocak günü saat 01.20 sıralarında apartman önüne geldiği zaman elimde bulunan sopa ile önce omzuna, sonra kafasına vurdum. Bu sırada şahıs yere düştü. Biz de hemen toparlanarak geldiğimiz araçla geri dönüşe geçtik. Azmettiren Erol Ö. telefonla arayarak, 'Elinize sağlık, güzel iş yaptınız, şahısta herhangi bir sıkıntı yokmuş, eşi eve çıkarmış' dedi. Kayseri'ye döndükten 10- 12 gün sonra Erol Ö.'den Mehmet Gülay'ın öldüğünü öğrendim. Bunun üzerine yurt dışına kaçırması için yardım istediğim Erol Ö., 'Gürcistan'a geç, arkadaşlar seni orada karşılayacak, sana her ay para göndereceğim' dedi. Gürcistan'a gitmek üzere Kayseri Havalimanı'na geldiğimde yakalandım. Çok pişmanın benim amacım öldürmek değildi."

BİR SÜRE NİŞANLI KALIP AYRILMIŞLAR

Erol Ö.'nün Emine Gülay ile sık sık telefonla görüştüğü, olaydan 1 gün sonra Fransa'ya gittiği belirlendi. Yapılan araştırmada Erol Ö.'nün Emine Gülay ile uzaktan akraba oldukları, 1999 yılında bir süre nişanlı oldukları daha sonra ayrıldıkları tespit edildi. Fransa'ya giden Erol Ö.'nün 2005 yılında Fransız bir kadınla evlendiği, son zamanlarda Emine Gülay ile sosyal medya üzerinden haberleştikleri ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin aralarında birbirlerine eşlerini şikayet ettiği, Emine Gülay'ın eşinden dert yanarak,"Beni aldatıyor, bana şiddet uyguluyor" dediği belirtildi.

Erol Ö.'nün 14 Aralık'ta Fransa'dan Manavgat'a geldiği, Emine Gülay'ı alarak Aksaray'a götürdüğü, 27 Aralık'ta Emine Gülay'ın tek başına geri geldiği tespit edildi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Mehmet Gülay'ın eşi Emine Gülay da gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan şüphelilerden otomobilin sahibi serbest bırakılırken, Emine Gülay, S.Y., E.A. ve E.A. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erol Ö. hakkında ise Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat mehmet gülay

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