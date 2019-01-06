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Yaptığı mermer mezarı evinin çatısında sergiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:16 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Kavak ilçesinde mermerci Hamit Yerişkin (38), Samsun- Ankara karayolundan gelip geçenlerin görebilmesi için mermer mezarı ilginç bir yöntemle teşhir etmeye başladı.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/KAVAK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Kavak ilçesinde mermerci Hamit Yerişkin (38), Samsun- Ankara karayolundan gelip geçenlerin görebilmesi için mermer mezarı ilginç bir yöntemle teşhir etmeye başladı. Yerişkin, yaptığı örnek mezarı, 2 katlı evinin çatısına monte etti. Sürücüler, çatıdaki mezarı görünce şaşkınlık yaşıyor, bazıları "Burada türbe mi var?" diye soruyor. Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde mermercilik yapan Hamit Yerişkin, yolun arka tarafında kalan ve Samsun- Ankara karayolundan gelip geçenlerin göremediği işyerindeki mermer mezarları ilginç bir yöntemle teşhir etmeye başladı. Yerişkin, yaptığı örnek bir mezarı, 2 katlı evinin çatısına monte etti. Samsun- Ankara karayolundan gelip geçen sürücüler çatıda gördükleri mezar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Sıra dışı mezarı görenler, "Burada türbe mi var?" diye sormaya başladı. Çatıdaki mezarın teşhir ürünü olduğunu öğrenenler gülümseyerek mezarın fotoğrafını çekiyor. Karadeniz zekasını konuşturduğunu anlatan mermerci Hamit Yerişkin, "İş yerim yolun arka tarafında kalıyordu. Gelip geçenler görsün diye yaptığım mezarı çatıya yerleştirdim. İlgi de gördü. Bu mezarın türbe olduğunu sananlar oluyor. Mezarın içinde bir mevtanın olduğunu sananlar var. Bizim tek derdimiz işimizi teşhir etmek" dedi. İşini severek yaptığını söyleyen Yerişkin, "Yaptığım mezarı her yere yapabileceğimi göstermek istedim. Ben gökdelen de yapsam çatısına mezar koyacağım. Özellikle çatıdaki bu mezar modeli Samsun-Ankara karayolundan geçenlerin de çok ilgisini çekiyor. Mezarı çatıda görüp buraya gelen sonra aynı mezarı yaptıranlar oluyor. Samsun'dan Rize'ye kadar bu mezarı yapıp gönderdim. Bu tamamen Karadenizli fikri. Ustalık ve Karadenizlilik bir araya gelince ortaya böyle şeyler çıkıyor. Mahallemdeki tanıdıklarım da bana böyle farklı fikirler ortaya koyduğum için muhtar adayı olmam konusunda destek verdi. Ben de bu yerel seçimlerde mahallemden muhtar adayı oldum" diye konuştu.

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