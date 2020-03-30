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  4. Yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Evde Kal' çağrılarına tepki olarak çalışmak zorunda olduğunu söyleyen ve “TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi suyumu kirayı ödeyemem bunları ödememek ölmekten daha beter baba. Öleyim daha iyi. Beni bu senin düzenin öldürür” ifadelerini kullanan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz’ın neden gözaltına alındığını açıkladı.

Yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalından yapılan canlı yayında koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemlere ve bazı sosyal medya paylaşımlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Paylaştığı bir TikTok videsunda “Evde Kal” çağırlarına tepki göstererek “Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Ha senin lafınla açlıktan kepazelikten ölmüşüz, ha virüsten ölmüşüz” diyen ve gözaltına alınan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz hakkında şunları söyledi:

Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Burada, milletimizi tahrik edecek, sürekli olarak hem devletin yaptıklarına hem milletin evde gösterdiği sabıra, tahammüle, bu birlikteliğe sıkıntı düşürebilecek bir paylaşım yapmanın, meseleyi bu şekilde karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.

Herkes zorluk çekiyor, herkes evde. Biz bir sosyal devletiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayız. Bugüne kadar da bırakmadık.

ABD’de acil servislere alınmayıp, ölen insanlar var. Burası parası olanın tedavi edildiği bir ülke. Benim ülkemde parası olup olmayan herkes tedavi edilebilir. Aynı zamanda kim sıkıntı çekiyorsa, devletimizin tüm kurumları tarafından el açılır.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA İLK AÇIKLAMA

Malik Baran Yılmaz, adli kontrol şartıyla akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından BirGün'e konuşan Yılmaz, "Ben yoksulların isyanını dile getirdim. Kimseyi galeyana getirme derdim yok. Bunlar bizim gerçeğimiz. Söylediklerimin arkasındayın. Bizim dışarda olmamız halk sağlığına tehdit. Emniyette ve savcılıkta bunları anlattım" diye konuştu.

Koronavirüs tehlikesi karşısında evde ve ailesiyle oturmak istediğini ama bunun mümkün olmadığını anlatan Baran, "Bugün hangi tır şoförüne, hangi emekçiye sorsanız ailesiyle oturmak ister. Ancak ailemin sağlığı için hem çalışmak zorundayım. Hem de onların sağlığı için onların yanında oturmam gerekiyor. Bu nasıl olacak!? Bu düzenden kastım bu. Bu düzen yoksulları öldürüyor. Bu düzene karşı tedbir alınması virüs önlemleri kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

“Evde kal Türkiye ama nasıl kal” diyerek bir TikTok videosu çeken Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz videosunda şunları söyledi:

Şimdi diyorsunuz ya Evde Kal Türkiye. Nasıl kalalım baba, emekli değilim, memur değilim, zengin değilim, işçiyim ben, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi suyumu kirayı ödeyemem bunları ödememek ölmekten daha beter baba. Öleyim daha iyi. Siz evde kal demeden önce bir düzeni getirmeden önce daha doğrusu bizi rezil etmeden önce kendinizi vezir etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Ha senin lafınla açlıktan kepazelikten ölmüşüz, ha virüsten ölmüşüz. Beni bu virüs öldürmez beni bu senin düzenin öldürür.

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tır şoförü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Baran Yılmaz

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