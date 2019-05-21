Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Bayraklı ilçesinde saat 08.30 sıralarında iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A., polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İZBAN Bayraklı istasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir kişi, onunla sohbet etmeye başladı.

Vatandaşa bir kişi daha yardım etti, 3 polis de olay yerine geldi ve B.A.'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı.