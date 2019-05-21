HABER

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunan B.A. (22), polisten kaçarken kendini köprüden atmaya çalıştı. B.A., bir vatandaş tarafından kollarından tutularak kurtarıldı.

Bayraklı ilçesinde saat 08.30 sıralarında iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A., polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İZBAN Bayraklı istasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir kişi, onunla sohbet etmeye başladı.

Vatandaş, korkuluklardan ellerini çekerek kendini aşağı bırakan B.A.'yı kollarından tutarak yakaladı.
Vatandaşa bir kişi daha yardım etti, 3 polis de olay yerine geldi ve B.A.'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı.
B.A., polisler tarafından araçla karakola götürüldü. Olay yerinde bulunan bir kadının, intihar girişimini soğukkanlılıkla cep telefonuyla kaydetmesi dikkat çekti. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir köprü hırsız

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu: Çocuklarda darp ve kötü muamele izi yok

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu tamamlandı

Eskişehir'de 4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.