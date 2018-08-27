HABER

Yaptığı pipet numarasıyla arkadaşlarını şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

Arkadaşların yaptığı pipet numarası izleyenleri eğlendirdi.

Arkadaşlarına kaybolan pipet numarası yapan ufaklığın o anları sosyal medyada ilgi gördü.

PARTNERKim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...Kim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...
Otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtuOtomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu
Sokakta müzik yapan çocuklardan muhteşem bir 'Çav Bella' performansıSokakta müzik yapan çocuklardan muhteşem bir 'Çav Bella' performansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
illüzyon pipet

En Çok Okunan Haberler

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu

Otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu

Sokakta müzik yapan çocuklardan muhteşem bir 'Çav Bella' performansı

Sokakta müzik yapan çocuklardan muhteşem bir 'Çav Bella' performansı

Sosyal medyada yeni akım için dünyanın dört bir yanından görüntü yağdı

Sosyal medyada yeni akım için dünyanın dört bir yanından görüntü yağdı

Aldatılan kadın genç kızı perişan etti

Aldatılan kadın genç kızı perişan etti

Japonya'da şiddetli rüzgarda inmeye çalışan uçakta korku dolu anlar kamerada

Japonya'da şiddetli rüzgarda inmeye çalışan uçakta korku dolu anlar kamerada

Tavuklar köstebeği böyle avladı

Tavuklar köstebeği böyle avladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.