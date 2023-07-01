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Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...

01.07.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu konuşmaya devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği skandalın başrolündeki Salvan Momika ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Provokatörün yeni fotoğrafları ortaya çıkarken bağlı olduğu eski örgüt de tespit edildi.

Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...

İsveç’in başkenti Stockholm’de Kurban Bayramı’nın ilk günü Kur’an-ı Kerim yakarak Müslümanların tepkisini çeken Irak uyruklu Salvan Momika’nın İran destekli Şii Haşdi Şabi çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı’nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı.

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GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak uyruklu 37 yaşındaki Salvan Momika’nın 28 Haziran’da Kur’an-ı Kerim yaktığı eylem, gündemdeki yerini koruyor. Musul’un Hıristiyanların çoğunluğu oluşturduğu Hamdaniye ilçesinde doğan Momika’nın İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı’nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı.

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2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın Musul’u işgal etmesinin ardından Haşdi Şabi’ye bağlı İsa İbn Meryem Tugayı üyesi olan Momika’nın savaş bölgesinde askeri kıyafetlerle çekilen görüntüleri, İsveç’teki eyleminin ardından sosyal medyada gündem oldu.

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ALMANYA REDDETTİ, İSVEÇ'E GİTTİ

Momika ayrıca Haşdi Şabi güçlerinin desteğiyle "Süryani Şahinleri" adlı milis gücü kurdu. Musul’un kurtarılmasının ardından Süryani Birliği Partisi kuran Momika, tehdit aldığı gerekçesi ile Irak’ı terk ederek Almanya’ya sığınmacı olarak başvurdu. Momika başvurusunun reddedilmesi üzerine İsveç’e geçti. Çarşamba günü gerçekleştirdiği eylemin ardından medyaya verdiği röportajda İsveç’e 5 yıl önce geldiğini söyleyen Momika, kendisini “ateist” olarak tanımladı. Arami-Süryani cemaatinin siyasi aktivistlerinden biri olduğu belirtilen Momika için Arami cemaatinin sosyal medya hesabında 2016 yılında yapılan paylaşımda, “Salvan Momika: Aramilerin Irak’taki sözcüsü ve temsilcisi” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç provokasyon

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