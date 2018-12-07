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Yaptığı şeyin taciz olduğunu bilmiyormuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde A.A. (12) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan B.D. (62), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Benim bildiğim taciz, herhangi bir kadının özel bölgelerine dokunmaktır. Benim mağdura dokunmam da tacizmiş, bunu bilmiyordum" diyen sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Yaptığı şeyin taciz olduğunu bilmiyormuş!

Manavgat'ın turistik mahallesi Side'de oturan B.D., iddiaya göre, geçtiğimiz Eylül ayında bir markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak, istismarda bulundu. Kızın ailesinin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan B.D., sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan B.D., Manavgat 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davanın karar duruşmasına Alanya Cezaevi'nde tutuklu bulunan B.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. A.A.'nın babası M.R.A. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

A.A.'nın avukatı Atalay Arslan, "Kamera görüntülerine ilişkin CD dosyada mevcuttur. CD'deki görüntülerde sanığın, mağdurun belini açıkça okşadığı görülmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

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"TACİZ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

B.D. ise şikayetçi olan A.A.'yı 3 defa gördüğünü belirterek, "İkinci kez gördüğümde mağdur, 'Bana dondurma alır mısın' dedi. Ben de dondurma reyonunun orada sırtına dokunmuşum. Bunu kötü niyetle yapmadım. Ayrıca benim bildiğim taciz herhangi bir kadının özel bölgelerine dokunmaktır. Benim mağdura dokunmam da tacizmiş, bunu bilmiyordum" diye konuştu.

Yargılama sonunda mahkeme, sanığı önce 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığın iyi hal ve mahkemeye karşı saygılı tutumunu dikkate alarak, cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. B.D., tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sanık yiğit yurttaş haklı.Eger ki yaptığı eylemi suç olduğunu bilse yapmazdı.Olsun yinede tahliye olduğu için güzel bir karar.
Ne serbest kalması ya bu nasıl adalet ..! Bahse konu Şahsın ivedilik ile adana kürkçüler ceza tutuk evine naklini yapınız orada ona neresi taciz neresi istismar neresi ayıp ayrıntılı olarak öğretirler..!
şimdi seni dövsek sonrada suç olduğunu bilmiyorduk desek ne derdin?
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