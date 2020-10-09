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Yaptığı yemeği yemedi diye eşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 08:36 | Son Güncelleme

Bursa’da evine yemek yemeye giden adam, yemekler tuzlu olduğu için sofradan kalkıp koltuğa uzandı.

Bursa’da evine yemek yemeye giden adam, yemekler tuzlu olduğu için sofradan kalkıp koltuğa uzandı. Kadın yemeği yemeyen kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadın mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. Polis ekipleri, olay yerinde kadını gözaltına aldı.
Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi 5.güzel Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 00.00’da yemek yemeye eve gelen Nazım T. (46) sofraya oturdu. Yemeğin tuzlu olduğunu fark edince sofradan kalktı ve koltukta uzandı. İmam nikahlı bir çocuk annesi Merve A (23) bir anda yemek konusundan eşi ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrası Merve A. mutfaktan aldığı ekmek bıçak ile Nazım T.’yi bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazım T., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Nazım T. polise verdiği ifadesinde, "Yaşlı olduğumdan tuzlu yemek yemiyorum. Bu yüzden sofradan kalktım daha sonra eşimle tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra mutfağa gitti ve elinde bıçakla bana saldırdı" dedi.
Polis ekipleri ise Merve A’yı gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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