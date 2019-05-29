"Yaptığımız her işin arkasında bir amaç olmasına büyük önem veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Unilever Türkiye ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, "Yaptığımız her işin, her markamızın arkasında bir amaç olmasına büyük önem veriyoruz. Toplumun beklentilerini, farklılaşan tüketici ihtiyaçlarını çok iyi okuyan markalarımız var. Çalışanlarımızın duyguları ve tüketicilerimizin beklentileri ile tamamen uyumlu olan iş yapma şeklimiz, amacımızı kârlılığın önüne koymamızı gerektirmiyor, amaç zaten kârlılığı beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Unilever'den yapılan açıklamaya göre, Unilever'in, 2010 yılında açıkladığı Sürdürülebilir Yaşam Planı çerçevesinde benimsediği iş modeli, sürdürülebilirliğin büyüme için engel değil, aksine itici güç olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

Çevreye olan etkileri azaltılmış, sürdürülebilir yaşam amacına sahip ve tüketicisiyle bunun iletişimini yapabilen ve Unilever bünyesinde "sürdürülebilir yaşamı destekleyen markalar" olarak tanımlanan OMO, Lipton, Knorr, Dove, Algida, Elidor gibi markalar, 2018 yılında Unilever Türkiye'nin toplam büyümesinin yüzde 79,2'sini gerçekleştirdi. Bir önceki yıl bu rakam, yüzde 72 düzeyinde bulunuyordu.