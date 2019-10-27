"Yaptığımız yüzde yüz doğru ve vicdani bir karar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bazı belediye başkanlarına açılan soruşturmalara ilişkin "Seçimle gelmiş olmak bir adama suç işleme özgürlüğü verir mi? Vermez. Ben de 5 kere seçildim belediye başkanlığına. 'Vatandaş hizmet et' diye seçti bizleri. 'Yolumuzu, alt yapımızı yap' diye bana oy verdiler. 'Git suç işle' diye, 'Devletin parasını çal' diye, milletimin katillerini koru diye mi oy verdiler?" dedi.

Özhaseki, İl Kültür Merkezinde düzenlenen partisinin İl Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal tarihindeki dönüm noktasının 1946 yılı olduğunu söyledi.

Bu yılın çok partili yıla geçiş ve özgürlüklere doğru bir adım atış olduğunu ifade eden Özhaseki, belediyeler tarihinin de 1994'te başladığını, bu tarihe kadar "belalı bir belediyecilik" anlayışı bulunduğunu kaydetti. Özhaseki, ideolojinin hakim olduğu dönemde "hizmet" diye bir anlayışın olmadığını dile getirdi.

Özhaseki, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anadolu'da birçok şehirde ise AK Parti misyonuna sahip birçok arkadaşının iş başına gelmesiyle Türkiye'nin hizmet belediyeciliğiyle tanıştığını anlattı.