HABER

Yaptığınız diyet sizi kabız edebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Bilinçsiz yapılan diyetlerin kabız yapabileceğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr.

Yaptığınız diyet sizi kabız edebilir

Bilinçsiz yapılan diyetlerin kabız yapabileceğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ercan Bıcakcı, ileri yaşlarda görülen kabızlığın ise kolon kanserinin habercisi olabileceğini söyledi.
Kabızlığın, dışkılama sıklığının azalması, dışkı kıvamında sertleşme, dışkılama esnasında zorlanma ve tamamlanmamış boşaltım hissi olduğunu belirten Dr. Ercan Bıcakcı, kabızlığın fiziki, zihni ve sosyal iyilik halini etkileyerek hayat kalitesini düşürdüğünü söyledi. Kabızlığın toplumda çok sık görülen bir halk sağlığı meselesi olduğunu belirten Ercan Bıcakcı, “Kabızlık gastroenteroloji polikliniklerine başvurunun en sık sebeplerinden biridir. Toplumda oldukça sık görülür. Sıklığı toplumdan topluma değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 15 civarındadır. Kabızlık, kadın, çocuk ve yaşlılarda toplumun diğer fertlerine göre daha sık görülmektedir. Hareketsizlik, depresyon, ağrı kesiciler ve diğer kabızlık yapan ilaçlar risk faktörleridir. Kabızlık ile ilişkili durumlar arasında bağırsak tümörleri, nörolojik hastalıklar, hormonel bozukluklar, hamilelik, demans (bunama), depresyon ve beslenme ile ilgili durumlar yer almaktadır. Diyet yapmak, yeme bozuklukları, düşük posa alımı, yetersiz sıvı alımı beslenme ile ilgili risk durumlarıdır” dedi.
Kabızlığın normal geçiş zamanlı kabızlık, yavaş geçiş zamanlı kabızlık ve dışkılama bozuklukları olmak üzere üç gruba ayrıldığını belirten Bıcakcı, “Kabızlık çeken hastanın hangi gruba girdiğini belirlemek tedavinin doğru şekilde uygulanması açısından mühimdir. Kabızlık iyi değerlendirildikten sonra doğru uygulanan tedavilere iyi cevap veren bir durumdur. Başlangıç tedavisinde bol sıvı alımı, posası yüksek gıdaları arttırma ve egzersiz yer almaktadır. Nefes egzersizi, yemeklerden sonra bağırsağın hareketli olduğu dönemlerde dışkılama alışkanlığı kazanmak, dışkılamayı geciktirmemek gibi tedbirler kabızlık tedavisine yardımcı olmaktadır. Kronik kabızlık tedavisinde temelde dört unsur bulunmaktadır. Bunlar hayat tarzında değişikliklerin yapılması, ilaç tedavisi, fizyoterapi, rehabilitasyon ve cerrahidir. 45 yaş üzerinde kabızlığın olması, ailede kolon kanseri hikayesi, dışkıda kan görülmesi, kilo kaybı, kansızlık veya yeni başlamış kabızlıklarda kolonoskopi ile değerlendirme yapmak gerekir” şeklinde konuştu.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Evinizi temizlemeden bir kez daha düşününEvinizi temizlemeden bir kez daha düşünün
Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsinizSıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.