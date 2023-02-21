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  4. Yaptıkları binalar depremde yerle bir olmuştu: İstanbul'da tutuklandılar!

Yaptıkları binalar depremde yerle bir olmuştu: İstanbul'da tutuklandılar!

21.02.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklandı. Öte yandan diğer 3 müteahhit ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yaptıkları binalar depremde yerle bir olmuştu: İstanbul'da tutuklandılar!

Yaptıkları binalar depremde yıkıldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Deprem yıkılan binalarla ilgili Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle öldürme' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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Ekipler, yıkılan binalardan Doğansoy Apartmanı müteahhidi V.R.Ö., Şadoğlu Apartmanı müteahhidi N.H., Serap Apartmanı müteahhidi R.Ö., Zorlu Apartmanı müteahhidi N.G., Bahçelioğlu Apartmanı müteahhidi A.K. ve Mazıcı Apartmanı müteahhidi M.D. yakalayarak gözaltına aldı.

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Emniyette sorgulamaları yapılan V.R.Ö., N.H. ve R.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G., A.K. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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