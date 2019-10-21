HABER

Yaptıkları iş küçük kalpleri büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir ortaokulun öğrencileri, ördükleri bileklikleri satarak aldıkları yemlerle sokak hayvanlarını besliyor - Öğrencilerden Defne Otcu: - "Sokak hayvanları okulun çevresinde aç geziyorlardı. Biz de çok üzüldüğümüzden dolayı ne yapalım diye düşünürken aklımıza bileklik yaparak satmak geldi"

AMASYA(AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde ortaokul öğrencileri, dersten arta kalan zamanlarda ördükleri bileklikleri satarak sokak hayvanları için yem alıyor.

Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu 6-B sınıfının kız öğrencileri, ders aralarında ördükleri bileklikleri, arkadaşlarına ve akrabalarına satıyor.

Kazandıkları parayla marketten yem alan öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde şehrin belirli noktalarına sokak hayvanları için yem bırakıyor.

Öğrencilerden Defne Otcu, AA muhabirine, okul etrafına yiyecek arayan hayvanları gördükçe üzüntü duyduklarını söyledi.

"Sokak hayvanları okulun çevresinde aç geziyorlardı. Biz de çok üzüldüğümüzden dolayı 'ne yapalım' diye düşünürken aklımıza bileklik yaparak satmak geldi." diyen Otcu, arkadaşlarıyla bileklik örmeye başladıklarını anlattı.

Otcu, "Bileklikler yaparak komşularımıza, akrabalarımıza, arkadaşlarımız ve herkese sattık. Kazandığımız para ile de gittik yem aldık ve bunu sokak hayvanlarına verdik." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise vatanını ve milletini seven, aynı zamanda doğaya, hayvanlara ve tüm canlılara karşı sevgi ve şefkat duygularıyla yaklaşan bir neslin yetişmesini istediklerine söyledi.

Öğrencileri örnek davranışları için kutlayan Davu, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimiz örgüden bileklik yaparak sokak hayvanlarına besin almaya çalışıyorlar. Böylece toplumda da bir farkındalık oluşturuyorlar. Öğrencilerimiz hem hayvan sevgisini uygulayarak öğreniyorlar hem de bu hayvanlara sahip çıkarak toplumda bir farkındalık oluşturuyorlar." dedi.

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Hisarcıklıoğlu ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin’Hisarcıklıoğlu ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin’
Vali Çakacak'tan Mehmetçiğe asker selamıyla destekVali Çakacak'tan Mehmetçiğe asker selamıyla destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya bileklik öğrenci sokak hayvanı Suluova

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu bir ateşkes değildir

Bakan Akar 120 saat biterken uyardı!

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Teröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldı

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi olacak

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.