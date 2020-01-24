HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaptıkları işkencelerin videosunu çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

Yaptıkları işkencelerin videosunu çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Yaptıkları işkencelerin videosunu çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

Ankara'da tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa yaptıkları işkencelerin görüntülerini kaydettikleri iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tefecilerin alacaklarını tahsil etmek amacıyla esnafa kötü muamelede bulunduğu şikayetleri üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.

Başkentte tefecilerin alacaklarını tahsil etmek amacıyla esnafa kötü muamelede bulunulduğu şikayetleri üzerine 16 Ocak'ta 30 adrese düzenlenen operasyonda, adliyede katip olarak çalıştığı belirtilen bir kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden K.F'nin elebaşılığını yaptığı ileri sürülen çetenin üyelerine ait telefon ve bilgisayarlarda, borcunu ödeyemeyen esnafa yapılan işkence görüntülerine ulaşılmıştı. Zanlılarla 2 tabanca ve mühimmat, çok sayıda delici kesici alet, POS cihazları, çek ve senetler ile kredi kartları da ele geçirilmişti.

Ayrıca, suç örgütünün yöneticilerinden ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen O.K'nin 17 yıl 3 ay hapis cezası ve 17 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Tuğba öğretmenin 'intihar mektubu' bıraktığı iddiası araştırılıyorTuğba öğretmenin 'intihar mektubu' bıraktığı iddiası araştırılıyor
Şoförlüğü bırakıp 300 erkek meslektaşına başkan olduŞoförlüğü bırakıp 300 erkek meslektaşına başkan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
22 şüpheli Ankara çete kameralı işkence

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün askeri yargı davasında karar

Kritik davada karar! Ağırlaştırılmış müebbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları! Silahlı drone Songar ile ilke imza atılacak

İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarının son gözdesi

MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü savcıyı ByLock'ta "tırcı özcan" diye kaydetmişler

FETÖ'cü savcıyı ByLock'ta 'tırcı özcan' diye kaydetmişler

Bakan Pakdemirli'den dönere çamaşır suyu koyulduğu iddiasıyla ilgili açıklama

Dönerdeki 'çamaşır suyu' iddiası! Bakan Pakdemirli'den açıklama

Fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde nasıl etki sağlıyor?

Kanser tedavisinin yan etkileri bu yöntemle azaltılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.