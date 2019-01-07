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Yaptıkları kedi evlerini sokaklara bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:16 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hayvanseverler yaptıkları kedi evlerini sokaklara koydu.

Feyzi SARIKAYA GEMLİK (Bursa), (DHA) Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hayvanseverler yaptıkları kedi evlerini sokaklara koydu. Gemlik Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri hafta sonu bir mobilya atölyesinde bir araya gelerek sokaklarda yaşayan kediler için kedi evi yaptı. 35 hayvansever, yaptıkları 22 kedi evini soğuk hava şartlarından korunmaları için belirli noktalara yerleştirdi. Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ergen Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmaya katılan Hayvan Hakları Federasyonu Gemlik Temsilcisi Mustafa Katırcı, bu çalışmanın tüm insanlığa örnek olması gerektiğini söyledi. Çocukların da katıldığı etkinlikte kediler yuvalarına yerleştikten sonra hayvanseverler kulübelerin önüne mama da bıraktı.

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