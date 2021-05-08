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  4. Yaptıkları 'pes' dedirtti: Sosyal mesafeyi hiçe sayıp, kazayı görüntülediler

Yaptıkları 'pes' dedirtti: Sosyal mesafeyi hiçe sayıp, kazayı görüntülediler

08.05.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da, TIR’a arkadan çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü Recep İnce (50), araç içinde sıkışarak, ağır yaralandı. Kaza sonrası çevrede toplananlar, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekmeye çalıştı.

Yaptıkları 'pes' dedirtti: Sosyal mesafeyi hiçe sayıp, kazayı görüntülediler

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 10'uncu kilometresindeki Yapılcan köyü çıkışında meydana geldi. Recep İnce yönetimindeki hafriyat kamyonu, önünde giden Murat Er'in (42) kullandığı TIR’a çarptı. Kazada kamyon içinde sıkışan İnce, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kaza yerinde toplanan kalabalık ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, cep telefonlarının kameralarıyla kurtarma çalışmalarını görüntülemeye çalıştı.

Tedaviye alınan kamyon sürücüsü Recep İnce’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Aksaray
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