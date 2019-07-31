YAPTIKLARI TANITIM FİLMİ KURBANLIK SATIŞLARINI ARTTIRDI(Yeniden)

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Avcılar'da bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim alanı işletmecisi Erkan Değirmenci, yaptırdığı tanıtım filminin sosyal medya üzerinde paylaşılmasıyla hayvan satışlarında olumlu dönüşler olduğunu belirtti.

Avcılar Bahçeşehir Viyadük altında bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim alanı, diğer alanlara göre bir farklılığa sahip. Alanın işletmeciliğini yapan Erkan Değirmenci, kurban pazarını ve kurbanlıkları anlatan tanıtım filmi çektirdi. Tanıtım filmi sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgi odağı oldu. Anadolu'nun çeşitli illerinden hayvanların bulunduğu kurban pazarında Kurban Bayramının dördüncü gününe kadar kesimlerin devam edeceği öğrenildi.

“İSTANBUL'UN EN BÜYÜK HAYVANI"

Hayvan pazarına Erzurum'dan gelen İbrahim Aydın, “Hayvanın ismi paşa. Erzurum'dan geldi. Hınıs'tan geldi. İstanbul'un en büyük hayvanı. Bunun fiyatı 35 bin TL. Hayvan 1 ton 440 kilo. Ağa gelirse bir pazarlık yaparız." dedi.

“3 BİN-3 BİN 500 CİVARINDA BÜYÜKBAŞ MEVCUT"

İşletme sahibi Erkan Değirmenci, “100'ün üzerinde çadır sayımız var. 3bin- 3 bin 500 civarında büyükbaş hayvanlarımız çadırlarımızda mevcut. Bir kısmı satıldı diğer kısmı da şuanda kendilerini almak isteyen müşterilerini beklemekte. 2 bin-2 bin 500 civarında da küçükbaş kurbanlıklarımız burada mevcuttur. İki tane İstanbul'un en kapsamlı, en donanımlı kesimhanesine sahibiz alanımızda. Büyükbaş kurbanlıklarımızın 8 pay ederek 600 TL, kemik ve et olarak ayırıp, terazilerde tartılarak, hisseler eşit bir şekilde, kimsenin hakkı kimseye geçmeyecek şekilde de bin 100 TL." ifadelerini kullandı.