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Yaptıkları uyarı canlarından edecekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, çevreyi rahatsız eden bir grubun mahalleli gençler tarafından uyarılması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak’ta saat 22.00 sıralarında yaşandı.

Yaptıkları uyarı canlarından edecekti

Eskişehir’de, çevreyi rahatsız eden bir grubun mahalleli gençler tarafından uyarılması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak’ta saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre bir grup şahıs, çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle mahallenin gençleri tarafından bölgeden gitmeleri konusunda uyarıldı. Uyarı nedeniyle bir süre sonra çıkan kavgada şüpheli Muharrem S., araç içerisinde bulunan Batuhan Y. ve Tunç A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada Tunç A. da kendisini ve arkadaşı Batuhan Y.’yi bıçaklayan şüpheli Muharrem S.’yi bıçaklayarak yaraladı.
Bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavi gören şüpheliler dışında, bıçaklı kavgaya karıştığı öne sürülen diğer 2 şüpheliyi de yakaladı.
Yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilirken, bıçaklı kavgada yaralanan 3 şüphelinin ise hastanedeki tedavileri sonrasında adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Yaptıkları uyarı canlarından edecekti

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