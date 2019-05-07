Yaptırdıkları huzur evi yuvaları oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde huzurevinin yapımında maddi destek sağlayan yaşlı çift, isimlerinin de verildiği huzurevinde yaşamaya başladı.

Denizli’nin Çal ilçesinde belediye, kapatılan askerlik şubesinin bulunduğu ormanlık alanın içine bir süre önce huzurevi inşa etti. Uzun yıllar Almanya’da çalışan Makbule Erdoğan(88) ile Hasan Erdoğan (91) da huzurevine maddi bağışta bulundu. Sonrasında ise huzurevine yaşlı çiftin isimleri verildi.

Çal Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan huzurevi ile arazisini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devretti. Makbule Hasan Erdoğan Huzurevi adıyla hizmet vermeye başlayan ve 12 kişinin yerleştiği huzurevi, yapımına destek veren hayırsever Erdoğan çiftinin de yuvası oldu.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti.

Hayırsever huzurevi sakini Hasan Erdoğan ise, Başkan Akcan’a teşekkür ederek, “Kendi memleketimizde şehir merkezine çok yakın, çam ağaçlarının içinde çok iyi ortamda kalıyoruz. Bakımımız da çok iyi. Çalışanlar bize iyi bakıyor” diye konuştu.



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