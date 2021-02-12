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“Yaptırımlar Venezuela’nın Refah Seviyesini Olumsuz Etkiliyor”

12.02.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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“Yaptırımlar Venezuela’nın Refah Seviyesini Olumsuz Etkiliyor”

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2015 yılında ABD tarafından uygulanmaya başlanan yaptırımların halkın refah seviyesini düşürdüğünü söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımların halkın refah seviyesini ve ulusal geliri olumsuz etkilediğini söyledi.

Venezuela’daki kamu politikalarının 2015 yılına kadar işlediğini ancak 2015 yılında ABD tarafından uygulanmaya başlanan yaptırımlarla sosyal refah düzeyinin düşmeye başladığını belirten Maduro, ulusal gelirin son 5 yılda yüzde 99 azaldığını söyledi. Maduro yaptırımların esas mağduru olan halkın, hükümetin sosyal yardım politikalarıyla ayakta kalabildiğini iddia etti.

Ekonomisi petrol ihracatına bağımlı olan Venezuela’da, 2019 yılında devlete ait petrol şirketi PDVSA’ya ve Venezuela ile petrol ticareti yapan kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ülkedeki petrol üretiminde ve satışlarında sert düşüşler yaşanmıştı.

Maduro hafta başında ABD’de yüksek denetim kurulu olan Hükümet Hesap Verilebilirlik Ofisi'nin (GAO) Venezuela’ya uygulanan yaptırımların ekonomik durumu kötüleştirdiğine ve insani yardımı güçleştirdiğine dair raporun da yaptırımların ‘acımasız’ yanlarını gün yüzüne çıkardığını söyledi.

GAO raporuna göre yaptırımlar ekonomik durumu kötüleştiriyor

GAO’nun hafta başında yayımladığı 54 sayfalık rapora göre Venezuela’ya uygulanan yaptırımlar ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesine ve Venezuela’ya insani yardımların ulaşmasında zorluklara neden oluyor.

Trump yönetiminin 2017 yılından itibaren ‘Venezuela’da demokrasiyi yeniden tesis etmek, yolsuzluğa bulaşmış ve insan hakları ihlallerinde bulunan hükümetin gelir kaynaklarını kısmak’ için ülkenin petrol şirketi PDVSA ve Venezuela Merkez Bankası’nı da içerecek biçimde yaptırımları arttırması ülke gelirlerinde ciddi düşüşlere neden oldu.

GAO’nun yayımladığı raporda "Son on yıldır istikrarlı bir şekilde küçülen Venezuela ekonomisi 2015'te uygulanmaya başlayan bir dizi ABD yaptırımından bu yana keskin bir düşüş gösterdi ancak bu durumda PDVSA’nın kötü yönetimi ve petrol fiyatlarındaki düşüş de etkili" deniyor.

Raporda yaptırımların Venezuela halkının gündelik yaşamına doğrudan etkisi olup-olmadığına dair bir açıklama yapılmıyor ancak yaptırımların olumsuz insani sonuçlarını hafifletmek için çalışan ve aralarında ABD’li kurumların da olduğu yardım kuruluşlarının Venezuelalı devlet kurumlarının hesaplarının kapatılmış olması veya Venezuela’ya para transferinde yaşanan kısıtlamalardan dolayı zorluklar yaşadığını bildirdikleri kaydediliyor.

Venezuela’da yaşanan ekonomik, siyasi, sosyal ve insani krizden dolayı son 5 yılda (Birleşmiş Milletler verilerine göre) 5 milyon 400 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Bu, her 6 Venezuelalıdan en az birinin göç ettiği anlamına geliyor. Ülke yakın tarihin en ağır krizlerinden birini yaşıyor.

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