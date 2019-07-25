‘Yaptırımlara Hedef Olmamak İçin S-400’leri Aktive Etmeyin'

ABD basınında Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle uygulanması olası yaptırımlara ilişkin yeni bir haber yer aldı. Geçen Salı günü Beyaz Saray’daki “Türkiye Yaptırımları” toplantısına katılan 45 Cumhuriyetçi senatörden biri olan Lindsey Graham Başkan Trump’ın kendisinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramasını ve ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmemeleri çağrısında bulunmasını istediğini söyledi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini almasının ardından ABD’den olası yaptırımlar konusunda iki ayrı açıklama geldi. Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Lindsey Graham, Türkiye’ye Trump’ın talimatıyla “ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmeyin” mesajı verdiğini söyledi.

Beyaz Saray’dan konuyla ilgili bir açıklama ya da yorum gelmedi.

ABD Dışişleri sözcüsü: “NATO müttefikine yaptırım ciddi bir adım”

Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle olası yaptırımlar, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus'un bakanlıkta düzenlediği olağan basın brifinginde gündeme geldi. Sözcü, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programında çıkarma sürecini başlatmasına atıfta bulunarak “Şimdiye kadar atılan adımlar önemli. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri sözcüsü kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında yaptırımların uygulanması için belirli bir takvim öngörülmediğine dikkat çekti. “Türklerle bu konuyu görüşmeye ve endişemizi dile getirmeye devam ediyoruz. Bugün yaptırım konusunda açıklayacağız yeni bir şey yok” dedi.

ABD’li sözcü, Başkan Trump’ın CAATSA kapsamında belirli bir zaman diliminde karara varmak zorunda olmadığını vurguladı. Ortagus, "Türkiye NATO müttefiki. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak diplomasiyi ve ilişkileri korumaya çalışıyoruz. Türkiye bugüne kadar Suriye’de IŞİD’le mücadelede çok çaba sarf etti. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım. Bakan ve Başkan bu konuda bir karara varmaya hazır olduğunda açıklarız” ifadelerini kullandı.