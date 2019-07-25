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‘Yaptırımlara Hedef Olmamak İçin S-400’leri Aktive Etmeyin'

25.07.2019 22:55 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Lindsey Graham, Türkiye’ye Trump’ın talimatıyla “ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmeyin” mesajı verdiğini söyledi. Olası yaptırımlar konusu, ABD Dışişleri sözcüsünün basın brifinginde de gündeme geldi

‘Yaptırımlara Hedef Olmamak İçin S-400’leri Aktive Etmeyin'

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini almasının ardından ABD’den olası yaptırımlar konusunda iki ayrı açıklama geldi. Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Lindsey Graham, Türkiye’ye Trump’ın talimatıyla “ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmeyin” mesajı verdiğini söyledi.

ABD basınında Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle uygulanması olası yaptırımlara ilişkin yeni bir haber yer aldı. Geçen Salı günü Beyaz Saray’daki “Türkiye Yaptırımları” toplantısına katılan 45 Cumhuriyetçi senatörden biri olan Lindsey Graham Başkan Trump’ın kendisinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramasını ve ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmemeleri çağrısında bulunmasını istediğini söyledi.

Defenseone adlı internet sitesinin haberine göre, Graham Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu arayarak Türkiye’den S-400’leri aktive etmemesini istedi. Graham, “Ben, ‘S-400’leri aktive etmezseniz yaptırımlar uygulanmak zorunda değil’ diyenler grubundayım. Türkiye’yi sistemi aktive etmemesi konusunda ikna etmeyi umuyorum” şeklinde konuştu. Graham, “Sistem aktive edilirse o zaman başka seçenek kalmıyor. Yaptırım yasası net” dedi.

Beyaz Saray’dan konuyla ilgili bir açıklama ya da yorum gelmedi.

ABD Dışişleri sözcüsü: “NATO müttefikine yaptırım ciddi bir adım”

Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle olası yaptırımlar, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus'un bakanlıkta düzenlediği olağan basın brifinginde gündeme geldi. Sözcü, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programında çıkarma sürecini başlatmasına atıfta bulunarak “Şimdiye kadar atılan adımlar önemli. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri sözcüsü kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında yaptırımların uygulanması için belirli bir takvim öngörülmediğine dikkat çekti. “Türklerle bu konuyu görüşmeye ve endişemizi dile getirmeye devam ediyoruz. Bugün yaptırım konusunda açıklayacağız yeni bir şey yok” dedi.

ABD’li sözcü, Başkan Trump’ın CAATSA kapsamında belirli bir zaman diliminde karara varmak zorunda olmadığını vurguladı. Ortagus, "Türkiye NATO müttefiki. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak diplomasiyi ve ilişkileri korumaya çalışıyoruz. Türkiye bugüne kadar Suriye’de IŞİD’le mücadelede çok çaba sarf etti. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım. Bakan ve Başkan bu konuda bir karara varmaya hazır olduğunda açıklarız” ifadelerini kullandı.

“Suriye’de güvenli bölge zorlu bir konu”

Dışişleri Bakanlığı’ndaki basın brifinginde ABD ve Türkiye arasında Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik devam eden görüşmeler de gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara temaslarının ardından Türkiye’den Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapılmasının olası olduğu sesleri yükselmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, “Kolay bir konu değil, temsilci James Jeffrey’nin dosyasındaki en zorlu konulardan bir tanesi. Türkiye’nin meşru kaygılarını giderip, yerel ortaklarımızı da koruyacak şekilde çözüm bulmak istiyoruz. Görüşmeler devam edecek. Çok hassas bir konu. Bölgede ABD askerleri var. Türkiye ile bu konuda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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