‘Yaptırımları Kaldırırsa Amerika’yla Görüşmeye Hazırız’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ekonomik yaptırımları kaldırması halinde ülkesinin Washington’la görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Ruhani’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Yaptırımları kaldırdığınız ve küçük görmeyi durdurduğunuz an müzakerelere hazırız” ifadesi yer aldı.

Başkan Donald Trump’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından bölgede gerilim oldukça yükselmiş durumda. Anşamadan çekilmesi sonrasında Amerika İran’a yönelik sert yaptırımları yeniden yürülüğe koymuştu. Bu durum İran ekonomisini oldukça zor durumda bıraktı.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri de gün içinde bölgede gerilimin düşmesi yönünde çağrı yapmıştı.

İran son günlerde 2015 anlaşmasında belirlenen uranyum zenginleştirme sınırını aşmaya başlayacağını açıklamıştı. Ancak Tahran Amerikan yaptırımlarının dengelenmesi halinde durumun tersine dönebileceğini belirtiyor.

Bu arada Amerika, Birleşmiş Milletler toplantısına katılabilmesi için İran Dışişleri Bakanı Cavad Zarif’e vize verdi.

