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"Yaptırımların Bedeli Günde 24 Milyon Doları Aşıyor"

04.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela’ya uygulanan uluslararası yaptırımların petrol ticaretinde neden olduğu kaybın günde 24 milyon doların üzerinde olabileceği belirtiliyor

"Yaptırımların Bedeli Günde 24 Milyon Doları Aşıyor"

Venezuela’da petrol üretimini ve ticaretini kısıtlayan uluslararası yaptırımlar, Venezuela petrolünün satışında varil başına 30 dolara kadar kayba neden oluyor.

Venezuela Petrolcüler Odası (CPV) Başkanı Reinaldo Quintero, yaptırımlardan dolayı Amerika ve Avrupa kıtalarına petrol satamaz hale gelen Venezuela’nın Asya pazarına yöneldiğini ve elindeki petrolü satmak için varil başı yaklaşık 17 dolar fiyat kırdığını belirtiyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Quintero “Bugün Venezuela petrol çıkarmakta ve işlemekte ihtiyacı olan ekip ve ekipmanların temini için piyasa fiyatının 6-7 katını ödüyor. Petrol satabilmek için hem ek nakliye masrafı yapıyor hem de fiyat kırmak zorunda kalıyor. Ayrıca satış sonrasında da sattığı petrolün parasını alabilmek için aracılara yaklaşık yüzde 30 komisyon ödüyor” diyor.

Venezuela’nın bir süredir depolarında biriken petrol rezervlerinin de eklenmesiyle hali hazırda günlük 800-900 bin varil ham petrol ihracatı yaptığını kaydeden Quintero, bu hesaba göre Venezuela’nın petrol ticaretindeki kaybının günde 24 milyon doların üzerinde olabileceğini söylüyor.

“Günlük üretim 860 bin, kapasite 1 milyon varil”

Bugün itibarıyla Venezuela’da günde ortalama 860 bin varil petrol çıkarıldığını belirten CPV yetkilisi maksimum üretim kapasitesinin 1 milyon varil olduğunu kaydediyor.

Quintero, 2013 yılında günde yaklaşık 3 milyon varil petrol üreten sektörde, son 9 yılda yaşanan 2 milyon varil kaybın 1 milyonunu 2017 yılında başlayan ve 2019’da sertleştirilen uluslararası yaptırımlara, kalan 1 milyon varilini de devletin petrol şirketi PDVSA’nın yanlış yönetilmesine bağlıyor.

Uzmanlar yaptırımların kısmen ya da tamamen kaldırılması ve 8-10 milyar dolarlık bir yatırımla Venezuela’nın gelecek yıl sonunda günde 1 milyon varil petrol ihraç edebilir hale gelebileceğini ancak bunun yolunun siyasi sorunların çözülmesinden geçtiğini kaydediyor.

Washington’un geçtiğimiz haftalarda ABD ve Avrupa menşeili petrol şirketlerine Venezuela’da faaliyetlerine yeniden başlayabilmeleri için hükümetle müzakere etme izni vermesinin ardından, uzmanlar ilgili petrol firmalarının faaliyetlerine başlaması durumunda yıl sonu itibarıyla günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varile ulaşabileceğini bildiriyor.

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Venezuela
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