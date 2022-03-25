“Yaptırımların Etkisi Olacağına İnanmak Aptallık Olur”

Rusya’nın RIA haber ajansına konuşan Medvedev, “yaptırımların sadece Rus toplumunun güçlenmesini sağlayacağını ve yetkililer arasında hoşnutsuzluğa yol açmayacağını” iddia etti.

Medvedev, Batı’nın özellikle Rusya lideri Vladimir Putin’e yakın oligarklara yönelik uyguladığı yaptırımlara da değinerek “Kendimize soralım; bu büyük işadamlarından herhangi birinin ülkenin liderliğinin pozisyonuna küçük de olsa etkisi olabilir mi? Size açıkça söylüyorum, hayır olamaz” diye konuştu.

Dimitri Medvedev, Rusya’da bulunmayan ancak işgali eleştiren Ruslara yönelik olaraksa, “Yetkililerin bazı kararlarından memnun kalmayabilirsiniz, yetkilileri eleştirebilirsiniz. Bu normaldir. Ama böyle zor bir durumda devlete karşı tavır alamazsınız, çünkü bu vatana ihanettir” dedi.

Rusya’da, Ukrayna işgali başlamasının ardından düzenlenen protestolarda binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Medvedev, 2008-2012 yıllarında Rusya Devlet Başkanlığı, 2012-2020 yıllarındaysa başbakanlık görevinde bulundu. 56 yaşındaki Rus siyasetçi 2020 yılından bu yana da Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı yapıyor.

