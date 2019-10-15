Yaptırımların Hafif Olması Türk Lirasını Kısmen Rahatlattı

Washington’un Türkiye’de üç bakan ve iki bakanlığa yönelik açıkladığı yaptırımların beklenenden hafif olması sebebiyle Türk Lirası üzerindeki etkisinin korkulandan daha az oldu. Ancak piyasalarda mevcut yaptırımları daha sert önlemlerin takip edebileceği kaygısı da etkisini hissettiriyor.

Yaptırım beklentisiyle yoğun baskı altındaki bir haftayı geride bırakan piyasalarda Washington’dan gelen açıklamayla kısmen de olsa rahatlama görüldü. Bunda yaptırımların Türkiye’deki bankaları ve ABD-dolar finanas piyasasını kapsayan ölçekte olmaması etkili oldu.

Ancak yine de Alman otomobil üreticisi Volkswagen firması Türkiye’de yeni fabrika açma konusundaki nihai kararını son gelişmeler ışığında ertelediğini açıkladı.

Piyasaların açıldığı ilk saatlerde, Türk Lirası yüzde 0,7 oranında değer kazandı ancak ilerleyen saatlerde hemen hemen aynı ölçüde kayıp yaşadı. Öğle saatlerinde Türk Lirası, ABD’den sert yaptırım beklentisiyle dolar karşısında 5.92’yi gördüğü Pazartesi günkü kapanış değerine kıyasla yüzde 0.4 oranında değer kazanarak 5.90’a düştü.