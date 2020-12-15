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Yaptırımların Hedefindeki Savunma Sanayii Başkanlığı

15.12.2020 00:50 | Son Güncelleme:
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Yaptırımların Hedefindeki Savunma Sanayii Başkanlığı

Savunma alanında kritik malzemeler ve teknolojilerin üretiminde dışarıya bağımlılığı azaltmakla yükümlü olan bu kurum Türkiye’nin savunma sanayiinde ulusal kapasitesini ve savunma alanında ihracatını arttırmakla sorumlu

ABD yönetiminin CAATSA kapsamında, Türkiye’nin Savunma Sanayii Başkanlığı, onun başkanı İsmail Demir ve kendisiyle birlikte kurumun üç çalışanı yaptırım kapsamına alındı.

Savunma Sanayi Başkanlığı savunma projelerinin geliştirilmesinden sorumlu en üst düzey kurum. Savaş uçağı motoru geliştirilmesinden mühimmat üretimine kadar 600’den fazla projeden 2018 yılı sonu itibarıyla bu kurum sorumluydu.

Savunma alanında kritik malzemeler ve teknolojilerin üretiminde dışarıya bağımlılığı azaltmakla yükümlü olan bu kurum Türkiye’nin savunma sanayiinde ulusal kapasitesini ve savunma alanında ihracatını arttırmakla sorumlu.

Kurumun başında bulunan İsmail Demir 2014 yılı Nisan ayında bu göreve atandı. Demir daha önce Türk Hava Yolları’nın onarım ve bakımdan sorumlu genel müdürüydü. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları için uzun süre ABD’de bulundu.

Savunma Sanayii Başkanlığı ilk olarak 1985 yılında Savunma Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Amaç savunma sanayi altyapısı konusunda politikaların uygulanmasıydı.

2017 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı ve müsteşarlık düzeyindeki kurum 2018 yılı Temmuz ayında şu anki adını aldı. Kurum modern bir savunma sanayii geliştirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni modernize etmekle görevli.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) gelişmekte olan savunma şirketleri holding şirketi olan SSTEK ve savaş uçakları için motor üreten TUSAŞ gibi şirketlerle de ortak. TUSAŞ F-35 savaş uçaklarının gövdesinin yanı sıra, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla, Boeing ve Airbus için de parça üretiyor.

SSB aynı zamanda İstanbul’un ikinci büyük havaalanı olan Sabiha Gökçen’de havaalanı idaresinde hissedar.

SSB’nin görevlerinden biri de alım sözleşmeleri yapmak, endüstriyi yeniden düzenlemek ve entegre etmek, doğrudan yeni girişimleri teşvik etmek, yabancı sermaye imkanlarını ve teknolojik imkanları araştırmak.

SSB aynı zamanda ihale programlarını ve finansman modellerini oluşturuyor ve ihtiyaç duyulan modern silah ve teçhizatın özel sektör ya da kamu sektörü tarafından üretilmesini planlıyor. Savunma alanında Türkiye içinden ya da yurtdışından kredi alınmasını da bu kurum planlıyor.

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