"Yaptırımlarla İran rejimi ile halk arasında fay hatlarının açılması amaçlanıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Halil Kürşad Aslan, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran yaptırımlarının ikinci ve son paketinin 5 Kasım'da yürürlüğe girdiğini, Washington'un İran ile imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesi ile 2015 öncesi ABD mevzuatında yürürlükte olan ve KOEP ile uygulamadan kaldırılan yaptırımların yeniden tesis edildiğini hatırlattı.

Uygulamaya konulan yaptırımların, İran ekonomisinin temel direkleri konumunda olan petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini hedef aldığını belirten Aslan, Türkiye, Çin, Hindistan, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve İtalya'nın geçici olarak yaptırımlardan muaf tutulacağını ifade etti.

- "İran'ın dize getirilmesi amaçlanıyor"

Aslan, ABD’nin yaptırım kararlarıyla OPEC içinde Venezuela ve Suudi Arabistan'ın ardından en büyük üçüncü petrol rezervine sahip ülke konumundaki İran'ı sıkıştırmasını anlamlı bulduğunu aktararak, şunları kaydetti: