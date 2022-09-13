Yaptırmadan önce bir kez daha düşünün! Dövme sildirmenin bilinmeyen yüzü

İstenilmeyen dövmeler lazer tedavisi ile silinebiliyor. Ancak dövme sildirenlerin paylaştığı deneyimlere göre dövme sildirmenin acısı dövme yaptırmaktan çok daha fazla oluyor. TikTok hesabı üzerinden paylaşım yapan Hayley Tee, bacağında bulunan solmuş kadın dövmesini sildirirken yaşadıklarını anlattı. Videoyu izleyenler bu aşamalarda cildinin gösterdiği reaksiyonları görünce oldukça şaşırdılar.

CİLDİNDE KABARCIKLAR MEYDANA GELDİ

Bacağından bulunan dövme için “Dövmemde bir sürü karmaşık renk ve yoğun mürekkep var. Bir de boyutu bana yardımcı olmuyor.” diyerek sildirme işlemine giden Hayley'nin yaşadığı deneyimde cildinde kabarcıklar meydana geldiği görülüyor.

DÖVME SİLDİRME İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Dövme silme işlemi lazer ışınları ile yapılmaktadır. Dövme silmede kullanılan lazer ışınları derinin epidermis tabakasını geçerek, dermis ve derialtı dokudaki dövme rengini veren bileşikler tarafından emilir ve bu maddelerin parçalanıp bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılmasını sağlar. Genellikle 6-8 hafta süren dövme sildirme işleminde ciltte çeşitli reaksiyonlar meydana gelebilir. Dövme silme işlemi yapıldıktan bir gün sonra ciltte kabuklanma görülebilir. O bölgenin nem seviyesinde değişimler yaşanabilir.

DÖVME SİLDİRME İŞLEMİ SONRASI CİLT BAKIMI NASIL OLMALIDIR?