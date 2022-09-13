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  4. Yaptırmadan önce bir kez daha düşünün! Dövme sildirmenin bilinmeyen yüzü

Yaptırmadan önce bir kez daha düşünün! Dövme sildirmenin bilinmeyen yüzü

13.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme oldukça estetik bir görünüm kazanmanızı sağlayabiliyorlar. İnsanlar farklı farklı dövmeler yaptırıyor. Dövmelerin başarısız yapımından veya anlamından dolayı yıllar sonra pişman olan kişiler dövmelerini sildirmek istiyor. Ancak dövme sildirme işlemi oldukça zorlu olabiliyor.

Yaptırmadan önce bir kez daha düşünün! Dövme sildirmenin bilinmeyen yüzü

İstenilmeyen dövmeler lazer tedavisi ile silinebiliyor. Ancak dövme sildirenlerin paylaştığı deneyimlere göre dövme sildirmenin acısı dövme yaptırmaktan çok daha fazla oluyor. TikTok hesabı üzerinden paylaşım yapan Hayley Tee, bacağında bulunan solmuş kadın dövmesini sildirirken yaşadıklarını anlattı. Videoyu izleyenler bu aşamalarda cildinin gösterdiği reaksiyonları görünce oldukça şaşırdılar.

CİLDİNDE KABARCIKLAR MEYDANA GELDİ

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Bacağından bulunan dövme için “Dövmemde bir sürü karmaşık renk ve yoğun mürekkep var. Bir de boyutu bana yardımcı olmuyor.” diyerek sildirme işlemine giden Hayley'nin yaşadığı deneyimde cildinde kabarcıklar meydana geldiği görülüyor.

DÖVME SİLDİRME İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

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Dövme silme işlemi lazer ışınları ile yapılmaktadır. Dövme silmede kullanılan lazer ışınları derinin epidermis tabakasını geçerek, dermis ve derialtı dokudaki dövme rengini veren bileşikler tarafından emilir ve bu maddelerin parçalanıp bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılmasını sağlar. Genellikle 6-8 hafta süren dövme sildirme işleminde ciltte çeşitli reaksiyonlar meydana gelebilir. Dövme silme işlemi yapıldıktan bir gün sonra ciltte kabuklanma görülebilir. O bölgenin nem seviyesinde değişimler yaşanabilir.

DÖVME SİLDİRME İŞLEMİ SONRASI CİLT BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

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  • İlk gün sıcak su ile banyo yapılmamalıdır
  • İkinci gün ılık su ve sabun ile banyo yapılabilir
  • 1 hafta süreyle havuza ve denize girilmemelidir.
  • Uygulama alanına 1 ay süreyle güneşten koruyucu krem sürülmelidir.
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