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  4. Yara bandı satan felçli üç çocuk babası, konuşmasıyla duygulandırdı

Yara bandı satan felçli üç çocuk babası, konuşmasıyla duygulandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bursa'da vücudunun bir kısmı felç olan ve yara bandı satarak geçimini sağlayan üç çocuk babası Erdal E.'nin sözleri, sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

Gemlik ilçesinde yaşayan ve vücudunun bir kısmı felç olan Erdal E, geçimini yara bandı satarak karşılıyor. Üç çocuk babası Erdal E.'nin çekilen videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu çeken bir vatandaşın sorularına cevap veren Erdal E., '' Biz var oldukça bu vatan gitmez. Biz varsak bu vatanı elimizden alamazlar. Biz ölürüz, ama bu vatan gene gitmez. Gerekirse çocuklarım da bu vatan uğrunda ölür, ama vatan kalır. Bizim vatanımız giderse, biz burada nasıl yaşarız? Bizi öldürürler. En iyisi savaşalım, ölelim, ama vatanımızı almasınlar. Bizim vatanımıza ayak basan adam buradan ölü çıkar. El uzatanın eli kırılır. Allah'ın yardımıyla biz hepsiyle başa çıkarız. Amerika, Rusya... biz onların hepsinin altından çıkarız, bizi yenemezler. Ben bu halimle gider hepsini öldürürüm. Canımı vermem diyenler haindir. Bu vatanda yaşayan, yalandan Müslümanım, Türk'üm diyen insanlar... Ama ben canı gönülden bu vatan uğrunda canımı vermek için tereddüt bile etmem. Şu an desinler ölürüm. Bizim başımız öne eğilmez'' dedi.

Sosyal medyada yer alan Karargah isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan video kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa yara bandı baba

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