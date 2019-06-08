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Yaraladığı eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:09 | Son Güncelleme

Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli, hayati tehlikesi bulunan kadının tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de eşini yaralayarak firar eden şüpheli, kadının tedavi gördüğü hastanede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce iflas eden H.E.C, önceki gün, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Ayşegül C'yi tabancayla karnından, kollarından ve kalçasından yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, hayati tehlikesi bulunan kadın İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı kadının tedavi gördüğü hastaneye giriş yaptığı tespit edilen şüpheli, hastane çevresinde önlem alan polislerce gözaltına alındı.

Ayşegül C'nin 1 Haziran'da Kocasinan Polis Merkezi'ne giderek şüpheliyi şikayet ettiği ve şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, şüphelinin kendisiyle konuşmak istememesi sebebiyle Ayşegül C'yi silahla yaraladığı belirtildi.

Şüphelinin daha önce kızı E.K'nin kayınpederi A.V.K'yi de tabancayla yaraladığı ve bu sebeple 7,5 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

H.E.C'nin 12 tehdit, 4 kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi.

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Cinayet Büro Amirliği firar İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaralama

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