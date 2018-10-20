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Yaraladığı kişinin yakınları, masa ve sandalyelerle dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ganyan bayisi işleten Barış N.

Yaraladığı kişinin yakınları, masa ve sandalyelerle dövdü

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ganyan bayisi işleten Barış N. (51), tartışma sırasında tabancayla yaraladığı kişinin 4 yakını tarafından masa ve sandalyelerle dövüldü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çarşı Caddesi'nde ganyan bayisi işleten Barış N. ile yine aynı cadde üzerinde tütün satan işletmenin sahibinin oğlu Alparslan D. (25) arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Barış N., tabancayla Alparslan D.'ye ateş etti. Alparslan D., karın boşluğundan yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine iş yerinden koşarak olay yerine gelen Alparslan D.'nin yakınları, cadde üzerinde duran masa ve sandalyelerle Barış N.'ye vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Alparslan D. ile onun yakınları tarafından dövülen Barış N., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Alparslan D.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kavga ise yoldan gelen bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Yaraladığı kişinin yakınları, masa ve sandalyelerle dövdüYaraladığı kişinin yakınları, masa ve sandalyelerle dövdüYaraladığı kişinin yakınları, masa ve sandalyelerle dövdüYaraladığı kişinin yakınları, masa ve sandalyelerle dövdü

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