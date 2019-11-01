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Yaraladıkları şahsı hastaneye götüren aracı kurşunlayan zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 22:16 | Son Güncelleme

Samsun’da bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi.

Yaraladıkları şahsı hastaneye götüren aracı kurşunlayan zanlılar tutuklandı

Samsun’da bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Y. yaralandı. Yaralı şahıs arkadaşları ile hastaneye götürülmesi çalışıldığı otomobil de bıçaklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. I.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.P.(47) ve A.A.’yı (46) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi geniş güvenlik önlemleri altında bu akşam Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.P. ve A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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