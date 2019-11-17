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Yaralamalı trafik kazası sonrası ağaç dikerek ceza almaktan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:23 | Son Güncelleme

BURSA’da, iki otomobilin karıştığı yaralamalı trafik kazası sonrası taraflar, Uzlaştırmacı Ülkü Kabul huzurunda, ‘Kamera karşısında özür dilemek' ve '20 çam ağacı dikmek' şartlarıyla anlaştı. Kamera karşısında özür dileyip, çam ağacı diken İbrahim Uysal (47), "Hakkımda açılacak ve sonunda ceza alabileceğim bir davadan kurtulmuş oldum" dedi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, iki otomobilin karıştığı yaralamalı trafik kazası sonrası taraflar, Uzlaştırmacı Ülkü Kabul huzurunda, ‘Kamera karşısında özür dilemek' ve '20 çam ağacı dikmek' şartlarıyla anlaştı. Kamera karşısında özür dileyip, çam ağacı diken İbrahim Uysal (47), "Hakkımda açılacak ve sonunda ceza alabileceğim bir davadan kurtulmuş oldum" dedi.

Kestel ilçesi yakınlarında geçen yıl Aralık ayında Asım Kırmacı (43) yönetimindeki 16 CRD 17 plakalı araç ile İbrahim Uysal yönetimindeki 11 UC 603 plakalı araç çarpıştı. Kazada, Ercan Acar, Kerim Ege Vardar, Mehmet Enes Kırmacı, Müşerref Vardar, Ramazan Vardar, Sabiha Kırmacı yaralandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma dosyası, Uzlaştırmacı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kulaksız’a verildi. Savcı Kulaksız tarafından görevlendirilen Uzlaştırmacı Ülkü Kabul, taraflarla görüşme yaptı. Mağdur Asım Kırmacı, İbrahim Uysal’ın kameralar karşısında özür dilemesi ve 20 çam ağacı dikmesi şartıyla uzlaşmayı kabul etti.

'DİREKSİYONA OTURMAM HATAYDI'

Bursa Uzlaştırmacı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kulaksız, Uzlaşmacı Ülkü Kabul ve İbrahim Uysal, merkez Nilüfer ilçesi, Başköy Adalet Orman’ında bir araya geldi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın’ın da bulunduğu buluşmada, 20 çam fidanını diken İbrahim Uysal şunları söyledi:

"Uğramış olduğum silahlı saldırıdan dolayı ayağımda demirler takılıydı. Direksiyona, bu şekilde oturmam hataydı. Demir bulunan ayağımın, gaz ile fren pedalının arasında sıkışması nedeniyle kaza yaşandı. Kazada çocukların da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Uzlaştırmacı Ülkü Hanım, onlarla ve benimle görüştü. Kaza nedeniyle özür diledim. Kazadan dolayı kızgındılar, sağ olsun Ülkü Hanım, aramızda uzlaşmamızı sağladı. Karşı taraf da benim maddi durumumu, ailemi ve çocuklarımızı göz önüne alarak, mağdur olmalarını uygun görmediler, bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım, sizin huzurunuzda özür dilerim, çocukların adına 20 çam fidanı dikmeye karar kıldık. Dava açılmış olsaydı ceza almam söz konusu olabilirdi. Emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Uzlaştırmacı Ülkü Kabul ise, "Müştekilere, şüphelinin maddi ve ailevi durumunu anlattım. Müştekiler anlayış gösterdi. Eğer şüpheli cezaevine girerse, eşi, çocukları, anne ve babasının mağdur olacağını düşünerek, onları üzmek istemediklerini söylediler. Çocuklarının adına 20 çam fidanı dikerek, bu cezasını karşılamasını ve çocuklarımıza örnek olmasını istediler. Müştekiler olayı basına yansıması konusunda ısrarcı oldular. Tüm Türkiye genelinde ve insanlara örnek olması ve duyarlık sağlaması istediler" diye konuştu.

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