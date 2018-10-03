Yaralanan askere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde nöbet kulübesinde silahının kazara ateş alması sonucu ayağından yaralanan askere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Rabiana Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda nöbet tutan er Ö.B, silahının kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Silah sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, yaralı askere müdahalede bulundu. Yaraya tampon uygulayan vatandaşlar aynı zamanda durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı asker, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askere müdahale eden vatandaşlardan İlhan Aydın, AA muhabirine, askeri lojmanın yakınındaki taksi durağında bulunduğu sırada silah sesi duyduğunu söyledi.
Dışarı çıktığında nöbet kulübesinden seslerin geldiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:
"Sesler üzerine olay yerine geldiğimde askeri yerde vurulmuş vaziyette gördüm. Kan kaybı çok olmasın diye arkadaşın kemeriyle bacağını bağladık, mendille de kanayan yere tampon yaptık. Daha sonra nöbet kulübesindeki jandarma numarasını ve sağlık ekiplerini aradık. Hatta askere 'nasıl oldu?' diye sorduğumuzda 'kaza ile oldu ağabey' dedi."
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar
Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar
MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü
Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum