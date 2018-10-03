Yaralanan askere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde nöbet kulübesinde silahının kazara ateş alması sonucu ayağından yaralanan askere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Rabiana Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda nöbet tutan er Ö.B, silahının kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Silah sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, yaralı askere müdahalede bulundu. Yaraya tampon uygulayan vatandaşlar aynı zamanda durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı asker, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askere müdahale eden vatandaşlardan İlhan Aydın, AA muhabirine, askeri lojmanın yakınındaki taksi durağında bulunduğu sırada silah sesi duyduğunu söyledi.

Dışarı çıktığında nöbet kulübesinden seslerin geldiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Sesler üzerine olay yerine geldiğimde askeri yerde vurulmuş vaziyette gördüm. Kan kaybı çok olmasın diye arkadaşın kemeriyle bacağını bağladık, mendille de kanayan yere tampon yaptık. Daha sonra nöbet kulübesindeki jandarma numarasını ve sağlık ekiplerini aradık. Hatta askere 'nasıl oldu?' diye sorduğumuzda 'kaza ile oldu ağabey' dedi."

