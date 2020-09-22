HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaralanan geyiği kurtarmak için seferber oldular

Yaralanan geyiği kurtarmak için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir aracın çarptığı geyik belediye ekipleri, jandarma ve veterinerler tarafından kurtarıldı.Seyitgazi ilçesi Kesenler Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen yetişkin bir geyiğe yoldan geçen bir araç çarptı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir aracın çarptığı geyik belediye ekipleri, jandarma ve veterinerler tarafından kurtarıldı.
Seyitgazi ilçesi Kesenler Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen yetişkin bir geyiğe yoldan geçen bir araç çarptı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan geyiğe, Seyitgazi Belediyesi ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yolda güvenlik önlemi almak için bölgeye intikal eden jandarma ekiplerinin yanı sıra olay yerine veteriner hekim de çağrıldı. Veterinerler tarafından sakinleştirici iğne yapılan geyik, Seyitgazi Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yardımı ile kamyonete taşındı. Geyik, tedavisi yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine nakledildi.
Fakültede tedavi altına alınan geyiğin kurtarılması esnasında kendisine yardım etmek isteyen insanlara karşı sakin kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu
2020 KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?2020 KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu
Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu
Oruç Reis limandan ayrıldı, görev bekliyor
Ve limandan ayrıldı! Görev bekliyor
'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu
'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu
Duygu Çelikten toprağa verildi, cenazede acılı annenin feryadı yürekleri dağladı
Duygu Çelikten toprağa verildi
Tazmanya adası açıklarında korkunç görüntü: 90 ölü kılavuz balina bulundu
Korkunç görüntü! 90 tanesi ölü bulundu
Dünyanın en tehlikeli yollarından olan Soğanlı geçidi ulaşıma kapandı
Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösteriliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.