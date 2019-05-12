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Yaralanan kadın dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 20:37 | Son Güncelleme

Yaralanan kadın dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı

RİZE (AA) - Kaçkar Dağları'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada düşerek yaralanan kadın dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları göller bölgesinde zirve tırmanışı yapan Esra Emet, düşerek ayaklarından ve kaburgalarından yaralandı. Beraberindeki arkadaşları jandarma ihbar hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD, AKUT, jandarma ve UMKE personelinden oluşturulan kurtarma ekibi yola çıktı.

Rakımı 2 bin 750 metre olan bölgenin, karla kaplı ve yoğun sis altında olduğu, bu nedenle ekiplerin yaklaşık 2 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabileceği belirtildi.

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arama Kaçkarlar kadın dağcı Rize

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