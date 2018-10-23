HABER

Yaralanan kasap dehşet anlarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:13 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, dün akşam saatlerinde önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, dün akşam saatlerinde önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı. Dehşeti ilk yaşayan kasap dükkanı sahibi Ahmet Yeten, dün akşam yaşanılanları DHA'ya anlattı. Ahmet Yeten dükkanın kapısı önünde oturduğunu belirterek, "Zaten tanıdık yabancı biri değil bunu yapan. Mahallenin eski çocuklarından. Ama sorunları vardı. Amcasının oğlunun telefon numarasını istedi benden. Bıçak yanındaydı. Ben de kasabım bizden bıçak falan almadı. Bana vurdu yumruk attı zannettim. Meğer bıçağı sokmuş bana. İçeri daldı. Tuğba Hanımın boğazına vuruyor. Bu sefer biradere (Mehmet Yeten) dönüyor. Orada bir kargaşa. Ondan sonra kendi imkânlarımızla hastaneye geldik. Ambulans beklesek ölmüştük zaten. Müşterimizi de (Tuğba Ablak) arabamıza attık. Ben de darbe aldım. Birader de darbe aldı. Ama kendini bırakmadı. Abimin durumu iyi. 4 darbe almış. Bir tanesi kalbine denk gelmiş. Şu an uyuyor" dedi. Yeten, kadının durumu hakkında ise “Ondan bilgi alamadım boğazına denk gelmiş" dedi. Olayda yaralanan Mehmet Yeten ve Tuğba Ablak'ın özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Metro seferlerinde aksamaMetro seferlerinde aksama
Urla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldıUrla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Mardin'den kahreden şehit haberi!

Mardin'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.