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Yaralanan yaşlı kadını belediye otobüsü ile hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

MERSİN'de yürüyüş yaparken düşüp kanlar içinde kalan yaşlı kadının imdadına otobüs şoförü Erol Torun yetişti.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yürüyüş yaparken düşüp kanlar içinde kalan yaşlı kadının imdadına otobüs şoförü Erol Torun yetişti. Torun, aracına aldığı kadını, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle hastaneye götürdü. Evli ve 2 çocuk babası Erol Torun (37), 15 Ekim'de kent merkezindeki Mezitli ilçesine bağlı Soli mevkiinden hareket etti. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki durakta yolcu indiren Torun, durak içerisinde bir kadının kanlar içinde olduğunu gördü. Ambulans beklediğini dile getiren yaşlı kadını otobüsüne alan Torun, dörtlülerini yakarak hastaneye doğru yola çıktı. Kadını Toros Devlet Hastanesi acil servisine bırakan Torun'un bu hakereti, yolcuların da takdirini topladı. Yaşanan olayın ardından duygu ve düşüncelerini diye getiren Torun, "Durağımızın içinde bir vatandaşımızı kan içinde gördüm, 'Ablacığım yapacağımız birşey var mı?' dedim. Bu sırada direksiyondan indim, direkt ablamıza koştum. Ablamız, ambulans beklediğini, çevreden geçen araçların da durmadığını söyledi. O an insanı görevimi yapmak durumundaydım ve 'Ablacağım sizi hastaneye yetiştiririm' dedim. O da 'Sağol evladım' dedi. O şekilde o insanı orada bırakamazdım. Kendisini arabaya aldım. Duyarlı yolcularımızdan da Allah razı olsun. Bu davranıştan dolayı onlardan da müsaade istedim, 'Tabii ne demek. Her insanın başına gelebilir' dediler. Güzergahımdan çıkmadan yolcularımı duraklarda indirerek, seri bir şekilde vatandaşımızı hastaneye kadar getirdim" dedi.

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