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Yaralanma olmasın diye koydu, hırsız her şeyi bırakıp onu çaldı!

20.12.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de yoldan geçen vatandaşların dükkan tabelasına çarpmaması için saksı koyan esnaf, saksının çalınması sonucu şaşkına döndü. Yoldan geçen kişinin saksıyı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralanma olmasın diye koydu, hırsız her şeyi bırakıp onu çaldı!

Olay, geçtiğimiz aylarda Maltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, bir işletme sahibi dükkanına ait tabela ile kaldırım arasındaki alçak mesafeden dolayı yolda yürüyen vatandaşların tabelaya çarpmaması için kaldırıma uyarı amacıyla saksı koydu. Esnafın koyduğu içi boş saksı ise yolda yürüyen bir kişi tarafından güpegündüz çalındı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"YARALANMALAR OLABİLİYORDU"

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan dükkan sahibi Özcan Çevik, "İnsanlar köşeye kafalarını çarpmasınlar diye saksıyı koyduk. Yaralanmalar olabiliyordu. Sabah bir baktık saksı yok. Hırsız yoldan geçerken saksıyı almış, götürmüş. Saksının içinde 3-4 tane parke taşı ve 30 kiloluk kum vardı. Saksı en az 50-60 kiloydu ama hırsız bir çırpıda alıp götürmüş. Vatandaş saksıyı koyduğumuz duvarın köşesine kafasını çarpmasın diye koymuştuk. Kamera kayıtlarından gerçeği gördük. Bir hafta takip ettik ama aynı kişi buradan bir daha geçmedi" diye konuştu.

İHA

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Maltepe
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