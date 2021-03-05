HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Yaralarımın hepsi trafik kazasından, savaşla alakası yok” diyen terör örgütü El-Nusra üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası

“Yaralarımın hepsi trafik kazasından, savaşla alakası yok” diyen terör örgütü El-Nusra üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası

05.03.2021 18:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de yargılandığı terör örgütü El-Nusra davasında "Yaralanmalarımın hepsi trafik kazasından.

Kayseri’de yargılandığı terör örgütü El-Nusra davasında "Yaralanmalarımın hepsi trafik kazasından. Yaralarımın savaşla hiçbir alakası yok" diyen yabancı uyruklu şahsa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Belal K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme savcısının mütalaasını ve mahkemeye gelen raporda vücudunda çeşitli yaralanmaların olduğunu kabul etmeyen sanık Belal K., “Yaralanmalarımın hepsi trafik kazasından. Yaralarımın savaşla hiçbir alakası yok. Ben savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Çocuklarım var. Onlara bakmam gerekiyor. Ben suçlamayı kabul etmiyorum beraatımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık Belal K.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kırıma uğramak ne demek?Kırıma uğramak ne demek?
Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Yarın denetlenecek

Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Yarın denetlenecek

Emniyet'ten flaş EBA uyarısı: EBA adı kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor

EGM EBA adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Kaza Kırım raporu ne demek? Kırıma uğramak nedir?

Kırıma uğramak ne demek?

Jandarmanın 'Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli bir şekilde yürü' anonsu dikkat çekti

Jandarmadan ilginç anons! 'Konyalım yürü ama maskeyle...'

Türkiye'nin evlenme yaşı belli oldu! TÜİK açıkladı

Türkiye'nin evlenme yaşı belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.